Этот престижный сертификат подтверждает приверженность AFF к передовым практикам устойчивого развития по четырем ключевым направлениям ответственного производства морепродуктов: охрана окружающей среды, социальная ответственность, безопасность пищевых продуктов, а также здоровье и благополучие животных. Кроме того, укрепляет ее позиции как первого в мире производителя икры , получившего сертификат BAP.

Azerbaijan Fish Farm LLC (AFF) с гордостью объявляет об историческом достижении: компания стала первой фермой в мире по разведению осетровых рыб, специализирующейся в производстве черной икры, которая получила престижный сертификат Best Aquaculture Practices (BAP) от Глобального альянса морепродуктов (The Global Seafood Alliance).

Поскольку численность населения мира продолжает расти, необходимость в устойчивых и ответственных подходах к производству продуктов питания становится все более значимой. Аквакультура, или рыбоводство, стала жизненно важным решением для дополнения дикого рыболовства, достигшего предела своих возможностей. BAP является ведущей программой сертификации морепродуктов, проверяющей каждый этап производственного процесса – от инкубаториев до перерабатывающих заводов, гарантируя доставку безопасных и надежных морепродуктов, выращенных на фермах. С момента своего создания в 2017 году AFF находится в авангарде инновационного и устойчивого разведения рыбы и производства икры в Азербайджане.

Об Azerbaijan Fish Farm LLC

В 1954 году в Нефтчалинском районе было создано одно из первых в мире экспериментальных аквакультурных хозяйств, положившее начало разведению осетровых рыб в регионе. В 2017 году ферма была приватизирована компанией AFF. Подход AFF к устойчивой аквакультуре органично сочетает в себе традиционные и современные методы разведения, примером чего является использование рециркуляционной аквакультурной системы (RAS), модели садкового выращивания и современных приморских резервуаров.

Система RAS обеспечивает оптимальное качество воды и прикорма во время инкубации и на ранних стадиях жизни рыб, создавая среду, способствующую безстрессовому росту. Отличительные возможности AFF заключаются в использовании как пресной воды из реки Кура, так и соленой воды из Каспийского моря. Эта уникальная комбинация имитирует естественную среду обитания осетровых рыб и играет ключевую роль в обеспечении премиального качества икры.

AFF также отличается своей приверженностью экологически чистым практикам и усилиям по сохранению окружающей среды. Компания организует мероприятия по выпуску рыбы, выпуская 10 осетровых рыб за каждую проданную банку икры, способствуя сохранению находящихся под угрозой исчезновения популяций осетровых, эндемичных для Каспийского моря. Это демонстрирует приверженность AFF экосистеме и подтверждает обещания бренда.

В настоящее время Azerbaijan Fish Farm LLC экспортирует икру премиум-класса на авторитетные рынки, включая США, ОАЭ, Сингапур, Гонконг и другие. Получив сертификацию BAP как свидетельство своих усилий по устойчивому развитию, AFF подтверждает свою приверженность ответственному производству икры, создавая отраслевой прецедент и укрепляя выдающееся положение Азербайджана на мировой аквакультурной арене.