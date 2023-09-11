Россия срочно перебросила в Украину новую армию

Россия перебросила в Украину подразделения новой, 25-й общевойсковой армии, которые планировала развернуть только с декабря этого года, говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

«С большой вероятностью части новой, 25-й общевойсковой армии России, впервые переброшены в Украину. Формирование, скорее всего, сосредоточено в Луганской области на северо-востоке страны», - заявили британские эксперты.

Вполне вероятно, что части были отправлены в бой раньше срока потому, что Россия продолжает испытывать чрезмерную нагрузку на фронте, а Украина продолжает контрнаступление по трем направлениям, отметила британская разведка. Однако существует также реальная возможность того, что Россия попытается использовать части 25-й общевойсковой армии для создания резервных сил, которые не будут задействованы в боевых действиях и обеспечат командованию большую оперативную гибкость.