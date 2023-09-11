Институт изучения войны о наступлении Украины

Украинские войска продолжили наступательные операции в Донецкой и Запорожской областях 12 сентября и, по сообщениям, продвинулись на юг от Бахмута и Работино. Об этом говорится в очередной сводке Института изучения войны (ISW).

Украинские военные источники заявили, что ВСУ ведут активные наступательные действия возле Клещеевки (6 км к юго-западу от Бахмута). Генеральный штаб Украины также сообщил, что украинским войскам удалось добиться успеха к югу и юго-востоку от Работино (приблизительно 13 км к югу от Орехова).

Пресс-секретарь Таврийской группы войск Украины полковник Александр Штупун уточнил, что украинские войска продвинулись на 300-500 метров на юг и юго-восток от Работино. Украинский военно-медийный центр отметил, что российские войска все больше перебрасывают резервы из глубины российской территории на фронт в Украине из-за опасений прорыва украинских войск.