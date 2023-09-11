Согласно информации российского Telegram-канала, связанного с российскими силовыми структурами, некоторые российские чиновники «серьезно» готовятся ко второй волне мобилизации резервистов и рассчитывают на проведение мероприятий по призыву осенью. По данным канала, власти планируют мобилизовать от 170 000 до 175 000 резервистов и перенести дату осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября. Также планируется набрать 130 000 солдат на контрактной основе.

Ястребы-силовики предлагают более строгие меры по мобилизации, что вызвало разногласия с чиновниками из Администрации президента России.

Тем не менее эти планы и разногласия не являются новыми и не говорят о том, что Путин принял окончательное решение провести вторую волну мобилизации резервистов в ближайшее время.

Ранее в 2023 году уже были дискуссии о подготовке к мобилизации резервистов перед весенним призывом. Новая волна мобилизации зависит от решения Путина, сообщается в сводке.