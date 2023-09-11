Kapital Bank предоставил стипендии 10 студентам

Kapital Bank первым присоединился к акции Onu oxut («Пожертвуй для образования»), реализуемой в рамках «Образовательной стипендиальной программы Red Hearts». Первый банк Азербайджана пожертвовал на акцию 15 000 манатов, которые пойдут на выплату стипендий 10 студентам в 2023/2024 учебном году.

Onu oxut — это акция по сбору средств. Цель акции — поддержка молодежи из социально уязвимых слоев населения, поступающей в вуз с 600 баллами и выше. На данный момент в фонд Red Hearts обратились около 30 студентов, желающих воспользоваться акцией: https://bit.ly/rhttqv.

Присоединившись к акции, можно помочь мечтам молодых людей получить образование и построить лучшее будущее. Сделать пожертвование можно через сайт фонда https://bit.ly/rhttq, терминалы Kapital Bank, а также через мобильное приложение Birbank.

Red Hearts был основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.