Пекин требует от Киева объяснений

Пекин запросил у Киева комментарии по поводу заявлений Михаила Подоляка, советника главы Офиса президента Украины, касающихся интеллектуальных возможностей Китая. Об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Я не знаю подоплеки высказываний этого лица, он должен сделать разъяснения», — сказала Мао Нин.

Она подчеркнула, что Китай всегда придерживался ответственной позиции в украинском конфликте, настаивая на мирных переговорах и политическом решении.

«Соответствующие лица должны тщательно это проанализировать и отнестись правильно», — заключила дипломат.

Ранее Подоляк в интервью украинскому СМИ отметил, что Китай и Индия, по его мнению, не анализируют последствия своих действий и «эффективно зарабатывают» на украинском конфликте, как и Турция.