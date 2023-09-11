В Гяндже ревнивец чуть не убил соседа-ловеласа

Как сообщает корреспондент haqqin.az, Фаган Байрамов решением Сумгаитского суда по тяжким преступлениям за совершенное в 2020 году преступление был приговорен к полутора годам лишения свободы. Находясь за решеткой, он узнал о романе своей супруги с соседом Гулиевым и решил отомстить.

Вышедший на свободу Байрамов начал ждать удобного момента, чтобы убить соседа. Такой случай представился 28 декабря прошлого года. Мужчина подозвал соседа якобы поговорить, а затем начал бить его ножом. Гулиева доставили в больницу, где врачи спасли ему жизнь.

В суде Байрамов свой вины не отрицал. Гулиев же заявил, что ранее получал угрозы от брата обвиняемого, но не подозревал, что дело примет такой оборот. Он добавил, что примирился с подсудимым и не имеет к нему претензий. Впрочем, судью это не смягчило: Фагана Байрамова приговорили к 10 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии особого режима.