Байрамов с трибуны ООН поведал о прегрешениях Армении

Необходимо привлечь Армению к ответственности на международной арене за серьезные нарушения международного права в области прав человека в отношении граждан Азербайджана. Об этом заявил глава МИД Джейхун Байрамов, выступая на 54-ой сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Байрамов напомнил, что с 1987 по 1991 год Армения насильственно изгнала более двухсот тысяч азербайджанцев с родных земель, что является вопиющим нарушением норм международного права.

«Все азербайджанские поселения и топонимы были переименованы, а наше историческое и культурное наследие целенаправленно уничтожалось», - добавил министр.

Как подчеркнул глава МИД, Азербайджан ожидает, что при помощи Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и других инструментов организации будут приняты во внимание права азербайджанцев, изгнанных из своих домов.

Байрамов также напомнил, что в ходе почти 30-летней оккупации Арменией азербайджанских территорий были совершены военные преступления и преступления против человечности, включая этнические чистки. Жертвами этих преступлений зачастую становились даже дети, старики и женщины, подчеркнул он.

Глава МИД добавил, что Ереван до сих пор игнорирует призывы Баку раскрыть информацию о местонахождении граждан Азербайджана, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны.

«Другой насущный вопрос касается судеб примерно 4000, пропавших без вести во время войны в начале 1990-х годов. К сожалению, Армения последовательно игнорирует наши призывы выполнить свои обязательства по гуманитарному праву и правам человека и раскрыть информацию о местонахождении этих пропавших без вести лиц», - заявил министр.

Байрамов также напомнил, что сотни тысяч наземных мин, установленных Арменией на освобожденных территориях Азербайджана, продолжают уносить жизни ни в чем не повинных людей, препятствуя продолжающимся усилиям по восстановлению на освобожденных территориях и ущемляя права азербайджанских вынужденных переселенцев на возвращение их в родные края.

Министр добавил, что с момента подписания трехстороннего заявления в 2020 году жертвами наземных мин стали 306 человек. В целом, за последние 30 лет жертвами мин стали более 3 300 азербайджанцев.