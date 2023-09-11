Омбудсмен о массовых захоронениях азербайджанцев

Она напомнила о найденных массовых захоронениях 11 сентября в селениях Губадлинского и Зангиланского районов. Эксгумированные останки, вероятно, принадлежат плененным или пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны азербайджанцам.

С.Алиева подчеркнула, что будет проведена экспертиза по установлению личностей захороненных. Она также заявила, что эти захоронения становятся очередным доказательством нарушения Арменией международного гуманитарного права.

«Многочисленные массовые захоронения, которые мы находим на освобожденных территориях, делают необходимым проведение расследования и принятие соответствующих мер», — сказала омбудсмен.

С.Алиева отметила, что армянская сторона не делится координатами мест захоронений, и Азербайджан продолжает искать пропавших без вести граждан.

«В очередной раз призываем мировую общественность оказать давление на Армению для передачи азербайджанской стороне информации о судьбе около 4 тыс. азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны», — отметила омбудсмен.