Россия пообещала Армении мир за хорошее поведение
Если Армения выполнит трехсторонние договоренности, она «не столкнется с какой-либо агрессией», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня на брифинге.
«Чтобы этого не было в зоне конфликта, я предпочитаю называть это зоной урегулирования, где присутствуют российские миротворцы. Именно для этого Россия выполняет свою роль посредника, призывая стороны к выполнению подписанного документа», - подчеркнула представитель МИД России.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!