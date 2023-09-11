Россия пообещала Армении мир за хорошее поведение

Если Армения выполнит трехсторонние договоренности, она «не столкнется с какой-либо агрессией», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня на брифинге.

«Чтобы этого не было в зоне конфликта, я предпочитаю называть это зоной урегулирования, где присутствуют российские миротворцы. Именно для этого Россия выполняет свою роль посредника, призывая стороны к выполнению подписанного документа», - подчеркнула представитель МИД России.