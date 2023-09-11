Сепаратисты в Карабахе стреляют по армии Азербайджана Заявление Минобороны
Министерство обороны Азербайджана заявляет об обстреле позиций азербайджанской армии незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.
Согласно сообщению военного ведомства, незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу боевые позиции азербайджанской армии в направлении Агдамского района.
В сообщении Минобороны Азербайджана говорится, что подразделениями азербайджанской армии были приняты необходимые меры.