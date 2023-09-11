Леонид Швец, автор haqqin.az 14:07

Есть человек, которого в России никому не жалко, – это Анатолий Борисович Чубайс. Причин для нелюбви множество, от реальных до надуманных, и включая те, что имеют реальную основу, но надуманы поверх ее. Причем нередко его не любят за несочетающиеся вещи. Например, для кого-то он виноват в том, что приобщился к созданию либеральной экономики, а есть те, кто упрекает за то, что экономику создали какую-то кривую и совершенно нелиберальную. Одни не могут простить причастности к ельцинской команде, другие – к путинской. Презирают все. Бывший глава президентской администрации, один из лидеров «Союза правых сил», глава корпорации «Роснано», которая должна была заткнуть за пояс Кремниевую долину, - все как-то не то и не так. Не располагает к себе человек, так бывает. Может, еще и потому что рыжий. Ну, а почему нет? Взялось же откуда-то это русское выражение: «Да что я, рыжий?!»

В чем нельзя Чубайса упрекнуть, так это в том, что он дурак. Лишним подтверждением ума стал его отъезд из России после того, как Путину захотелось чего-нибудь погорячее. «Без меня», - решил Анатолий Борисович, взял Авдотью Андреевну, и был таков. Любви это ему не прибавило ни с одной стороны. «Смылся!» - возмутились одни. «Уехал и молчит!» - негодовали другие. В общем, в этой инкарнации на народную любовь ему уже рассчитывать не приходится, он – умный! – это давно понял и даже плюнуть старался. А Путину же обидно, что этот рыжий не поверил в его полководческие таланты и не остался разделить восторг по поводу стремительного прироста величия России танковым металлоломом. И так это президента изнутри грызло, что он нашел повод его прилюдно пнуть. Дескать, удрал, в «Роснано» большие финансовые дыры, и вообще «он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич какой-то». Соответствующую фотографию из интернета Путину показали. И в этой истории про Анатолия Борисовича мы больше узнаем про Владимира Владимировича.

Его мстительность давно ни для кого не секрет, а для кого-то причина чаще оглядываться через плечо. А вот с некоторых пор стала вождя заметно тревожить еврейская тема. Конечно, это в первую очередь связано с его обидой на Зеленского, который превратил его в мировое посмешище с гениальным планом «Бросок мангуста», где планировался парад на Крещатике. «Западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея», - говорит Путин, чтобы «прикрыть античеловеческую сущность» этой страны. Он-то и сам был бы рад поставить кого-то своего во главе Украины, чтобы прикрыть какую-нибудь сущность, но украинцы с тамошними евреями и прочими русофобами не дали. А западным кураторам дали! Злость берет. И в случае с Чубайсом похожая эмоция: убежал, Моше! Очень схоже с разочарованием погромщика, не догнавшего жертву.