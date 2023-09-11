Франция требует остановить продажи iPhone 12

Французские власти также предложили Apple отозвать все устройства этой модели, проданные на территории страны, если не удастся решить проблему с помощью программного обновления.

В ответ на это Apple предоставила BBC комментарий со ссылкой на собственные исследования и исследования третьих лиц, утверждая, что iPhone 12 соответствует международным стандартам по уровню излучения.