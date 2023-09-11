Из-за личных отношений с коллегами: глава BP неожиданно ушел в отставку

Генеральный директор BP Бернард Луни ушел со своего поста в связи с тем, что не раскрыл полностью деталей прошлых личных отношений с коллегами, говорится в сообщении компании.

Отставка главы корпорации с 114-летней историей вступает в силу немедленно. Согласно пресс-релизу, нефтяную компанию временно возглавит финансовый директор BP Маррей Ошинклосс.

53-летний Луни занял пост генерального директора в феврале 2020 года, изложив амбициозные планы достижения британским энергетическим гигантом нулевого уровня чистых выбросов к 2050 году. Акции BP в Нью-Йорке падали на 1,5% сразу после новости о неожиданной отставке Луни.