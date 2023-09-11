Покончил с собой: СК Армении о гибели срочника Аванесяна
Следственный комитет Армении назвал суицид предварительной версией гибели солдата срочной службы Алекса Аванесяна, информируют армянские СМИ.
CК Армении сообщил о возбуждении уголовного дела по факту самоубийства, ведется следствие.
По предварительным данным, военнослужащий застрелился из закрепленного за ним оружия.
Напомним, Минобороны Армении сообщало, что 12 сентября при невыясненных обстоятельствах от огнестрельного ранения скончался военнослужащий Алекс Суренович Аванесян.