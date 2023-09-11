Основатель «Яндекса» остался под санкциями ЕС

Из информации, полученной от источников, становится ясно, что Волож будет в черном списке ЕС как минимум следующие полгода. Однако ЕС принял решение освободить от санкций бывшего главу «Нортгаза» Фархада Ахмедова и главу группы компаний ЕСН Григория Березкина. Как сообщалось ранее, по данным Reuters, ЕС также не будет продлевать санкции против бывшего руководителя «Озон» Александра Шульгина.

Аркадий Волож, который проживает в Израиле с 2014 года, был включен в список санкций ЕС в июне 2022 года. В августе он выразил свою позицию по украинскому вопросу, охарактеризовав ситуацию как «варварское вторжение» и заявив, что он «категорически против» любых военных действий против Украины.

«Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы. Несмотря на то что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны», — отметил Волож.

После этих слов он изменил свой имидж на сайте, представив себя как израильского предпринимателя, родившегося в Казахстане. В ответ на его позицию адвокаты Воложа обратились к ЕС с просьбой снять санкции, однако, как утверждают европейские дипломаты, данная тема пока не рассматривалась на уровне стран-членов ЕС.

Санкции, связанные с вторжением России в Украину, пересматриваются каждые 6 месяцев. Следующий этап пересмотра запланирован на 15 сентября. Близкие к Воложу источники утверждают, что он рассчитывал изменить позицию ЕС до этой даты.