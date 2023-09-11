Помощник Алиева о тщетности усилий Армении

Поддержание статус-кво в серой зоне и преднамеренное превращение гуманитарных вопросов в оружие – это бесполезная стратегия Армении, сообщил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в соцсети Х (ранее Twitter).

«Мы продолжаем взаимодействовать с Международным комитетом Красного Креста (МККК), чтобы обеспечить скорейшее и одновременное открытие дорог Агдам – Ханкенди и Лачин – Ханкенди для сопровождаемых МККК грузовиков, как было согласовано в телефонном разговоре между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкеном 1 сентября.

Баку призывает своих международных партнеров удвоить свои усилия и экспертное давление на Армению и ее марионеточный незаконный режим, чтобы положить конец этой деструктивной политике», – написал Гаджиев.