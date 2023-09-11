Теперь Индия исследует морскую пучину

Индия разрабатывает свой первый подводный аппарат на трех человек под названием «Самудраян», сообщает Bloomberg.

Цель проекта - отправить трех исследователей на глубину 6 км для исследования полезных ископаемых и оценки биоразнообразия. Стоимость проекта оценивается в 2 млрд рупий (порядка $28 млн долларов).

India Today отмечает, что завершение проекта запланировано на 2026 год. Аппарат создан из титана.

В процессе подготовки к миссии специалисты также анализируют недостатки конструкции затонувшего батискафа «Титан» от OceanGate.