МЧС на страже ядерной безопасности

Государственное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности МЧС Азербайджана продолжает выполнение возложенных на него задач по обеспечению безопасности в сфере ядерной и радиологической деятельности на территории страны, говорится в заявлении ведомства.

Так, в соответствии с законодательством состояние готовности предприятий и организаций к радиационной безопасности отражается в ежегодно составляемых радиационно-гигиенических паспортах, и для внесения соответствующих сведений в эти паспорта требуется только заключение представителя МЧС. Поэтому для выдачи заключения на радиационно-гигиенические паспорта предприятиям и организациям необходимо обратиться в Агентство с целью оценки существующих условий по обеспечению радиационной безопасности.

В ряде случаев предприятия и организации не обращаются в соответствующую структуру для получения заключения или же не соблюдают установленные законодательством правила, что приводит к потере времени и создает затруднения.

В связи с вышеизложенным МЧС обращается к предприятиям и организациям, сообщая, что для получения радиационно-гигиенического паспорта необходимо обратиться в Государственное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности МЧС в соответствии с правилами, указанными по следующей ссылке (https://fhn.gov.az/index.php?aze/news/xeber/1/1/1/1027).