Шойгу ответил на вопрос о победе России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у Москвы нет других вариантов, кроме как победить в Украине.

Согласно сообщению российских СМИ, главе оборонного ведомства РФ задали вопрос, победит ли Россия в Украине. «У нас нет других вариантов», — заявил Шойгу.

По его словам, на разных участках фронта ситуация складывается по-разному. «…Главная задача — это выбивать и выбивать технику», — разъяснил Шойгу.