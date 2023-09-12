Шойгу ответил на вопрос о победе России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у Москвы нет других вариантов, кроме как победить в Украине.
Согласно сообщению российских СМИ, главе оборонного ведомства РФ задали вопрос, победит ли Россия в Украине. «У нас нет других вариантов», — заявил Шойгу.
По его словам, на разных участках фронта ситуация складывается по-разному. «…Главная задача — это выбивать и выбивать технику», — разъяснил Шойгу.
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