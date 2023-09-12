По словам профессора, пока нет явного всплеска заболеваемости вирусом «Пирола» в Израиле. Тестирование призвано выявить статистику заболеваемости новым штаммом, который занесли в страну возвращающиеся из заграничных отпусков израильтяне. За прошедшую неделю в стране было зарегистрировано около 136 новых случаев заболевания коронавирусом в день, из них каждые 5-6 случаев имеют тяжелую форму. Данных о высокой летальности «Пиролы» нет. Судя по всему, этот штамм составляет 10% от общего количества заражений разными вариантами «омикрона». Тем не менее «Пирола» вызывает настороженность.

«Одна из школ около нашей клиники отправила детей на удаленное обучение. У нового штамма более 30 мутаций в белке-шипе, что повышает возможности этого варианта уклоняться от существующего в популяции иммунитета, выработанного в результате предшествующих заболеваний и прививок», – сообщил Беркун.

Напомним, «Пирола» впервые была обнаружена 24 июля в Дании, затем распространилась в США, Великобритании, Швейцарии, Южной Африке, Израиле, Канаде и других государствах. Различные страны мира не только сообщают о более высоких показателях заболеваемости и госпитализации, но также объявляют о планах взять ситуацию под контроль, прежде чем системы здравоохранения окажутся перегруженными во время зимнего сезона респираторных вирусов. В Соединенном Королевстве снова наращивается тестирование и генетическое отслеживание, в то время как в США ученые применяют более быстрые методы исследования, а больницы и школы рассматривают возможность возвращения практики обязательного ношения масок.