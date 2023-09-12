Азербайджан парирует обвинения Франции

В заявлении говорится, что Азербайджан имеет право передвигать свои войска в рамках своей суверенной территории в целях обучения и обеспечения безопасности своих границ. Вмешательство в эти действия недопустимо.

МИД сообщает, что стремление Азербайджана к миру остается непоколебимым, что подтверждается последовательными действиями, предпринятыми Баку с ноября 2020 года. Основной угрозой для региона является присутствие армянских вооруженных сил на территории Азербайджана, поддерживаемых Арменией.

По поводу необоснованных заявлений Франции о так называемой «блокаде» и «гуманитарном кризисе» в регионе Гаджизаде сообщил, что это часть глобальной кампании, организованной Арменией против Азербайджана.

«Армения пытается представить ситуацию как «гуманитарный» вопрос, но на деле это политическая манипуляция против суверенитета Азербайджана», — говорится в сообщении.

Гаджизаде напомнил, что Азербайджан выразил готовность использовать дороги для перевозки грузов в Карабахский регион в соответствии с законодательством Азербайджана посредством Международного комитета Красного Креста. Однако, несмотря на достигнутые договоренности, Армения нарушила их.

«Мы требуем прекратить высказывать необоснованные заявления против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, которые угрожают нормализации отношений в регионе», — резюмирует Гаджизаде.