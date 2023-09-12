Иран заверил Баку, что не скапливает войска на азербайджанской границе

13 сентября состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и главой Генштаба ВС Ирана Мохаммедом Хоссейном Багери, сообщили в Минобороны.

Стороны провели подробный обмен мнениями по ситуации в регионе и вопросам безопасности.

В ходе разговора Багери подчеркнул, что распространяемая некоторыми силами ложная информация о том, что Иран якобы собирает живую силу и военную технику на границе с Азербайджаном, проводит различные учения с целью подорвать существующие между двумя странами отношения дружбы и добрососедства, не имеет под собой реальной основы.

Собеседники также обсудили перспективы развития военного сотрудничества между странами.