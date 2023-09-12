Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в столицу Венгрии Будапешт для участия в V Будапештском демографическом саммите, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В аэропорту Будапешта имени Ференца Листа Гафарову встретили руководитель дирекции Национальной обороны президента Венгрии Иштван Кун-Сабо, посол Азербайджана в Венгрии Таир Тагизаде и другие официальные лица.

В рамках визита запланировано выступление спикера на V Будапештском демографическом саммите.