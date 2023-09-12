Ирану удалось получить уступки в сфере безопасности от Ирака, что может снизить исходящую угрозу из иракского Курдистана. Тем не менее предстоящие протесты по случаю годовщины смерти Махсы Амини могут все же побудить Тегеран к нападению на иракский Курдистан. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

В последние дни иранские и иракские представители обсуждали условия соглашения о безопасности, подписанного в марте 2023 года, согласно которому иракские и курдские власти обязуются разоружить и переместить курдскую милицию, противостоящую, как утверждает Тегеран, иранскому режиму.

Иранские лидеры неоднократно обвиняли эти группы в создании нестабильности в Иране, особенно среди иранского курдского сообщества, и угрожали атаками на Ирак, если иракские власти не разоружат и не переселят эти группы.