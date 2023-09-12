Годовщина смерти Махсы Амини: Иран нападет на курдов? Институт изучения войны
Ирану удалось получить уступки в сфере безопасности от Ирака, что может снизить исходящую угрозу из иракского Курдистана. Тем не менее предстоящие протесты по случаю годовщины смерти Махсы Амини могут все же побудить Тегеран к нападению на иракский Курдистан. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).
В последние дни иранские и иракские представители обсуждали условия соглашения о безопасности, подписанного в марте 2023 года, согласно которому иракские и курдские власти обязуются разоружить и переместить курдскую милицию, противостоящую, как утверждает Тегеран, иранскому режиму.
Иранские лидеры неоднократно обвиняли эти группы в создании нестабильности в Иране, особенно среди иранского курдского сообщества, и угрожали атаками на Ирак, если иракские власти не разоружат и не переселят эти группы.
Министр иностранных дел Ирака и член Демократической партии Курдистана (KDP) Фуад Хусейн объявил 12 сентября, что правительство региона Курдистан начало переселение некоторых из этих людей в милиции от границы с Ираном в неуточненные районы центрального Ирака и иракского Курдистана.
К тому же, по данным журналистов, Демократическая партия Курдистана покинула три приграничных деревни. Эти действия были положительно оценены официальным Тегераном.
Тем не менее предстоящие протесты в Иране могут все же побудить Тегеран к нападению на иракский Курдистан. Причиной таких опасений является убеждение иранских лидеров в том, что курдская милиция из Ирака способствовала беспорядкам в 2022 году. Тогда во время протестов Иран провел серию атак с использованием беспилотников, ракет и ракетных залпов на иракский Курдистан. Восприятие угрозы может усилиться в свете планируемых протестов 16 сентября в память о Махсе Амини.