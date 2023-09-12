Грузия усомнилась в эффективности американских баз

Председатель партии «Грузинская мечта» сказал, что открытие американской базы в Грузии не может являться гарантом безопасности. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Кобахидзе ответил на вопрос журналиста о размещении американской военной базы в Грузии. Председатель партии выразил свое мнение относительно этой информации: «Единственное, что может гарантировать безопасность Грузии в нынешней ситуации – это членство в НАТО. Например, зонтик НАТО защищает страны Балтии и Центральной Европы. Конечно, никакая база не является гарантией безопасности. Источник этой информации смешон и, соответственно, смешна и эта информация…»