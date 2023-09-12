МИД о «выборах» в Карабахе

Так называемые «выборы» сепаратистского режима, созданного Арменией в результате оккупации азербайджанских территорий, являются очередным ударом по усилиям, направленным на диалог с карабахскими армянами, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге для иностранных СМИ в Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при ООН (ACANU).

Байрамов отметил, что в ответ на конструктивную позицию и шаги Баку армянская сторона постоянно совершает военно-политические провокации, вопреки взятым на себя обязательствам, демонстрирует поведение, противоречащее суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, продолжает создавать минную угрозу, проводит клеветническую кампанию против Азербайджана, выдвигая необоснованные претензии.