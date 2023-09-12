Иран пообещал справедливый приговор напавшим на посольство Азербайджана

Завершено предварительное расследование в отношении лиц, обвиняемых в вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Иране, им предъявлено обвинение, заявил прокурор общего и революционного суда Тегерана Али Салехи.

Салехи отметил, что сотрудничество между судебными органами Азербайджана и Ирана по этому делу продолжится до конца процесса, и обвиняемым будет вынесен справедливый приговор.

Напомним, 27 января 2023 года на посольство Азербайджана в Иране было совершено нападение. Нападавший, прорвавшись через пост охраны, убил начальника службы охраны Орхана Аскерова. Два сотрудника охраны посольства получили ранения при отражении нападения.