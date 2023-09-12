Эстония тоже отрезает россиян от Европы

Цахкна на своей странице в Х (ранее Twitter) сообщил: «Они не должны наслаждаться привилегиями, которые дает свобода, пока Украина не одержит победу».

Это решение было принято на основании рекомендаций Еврокомиссии от 8 сентября. Согласно этим рекомендациям, россияне не должны въезжать в Евросоюз на машинах, зарегистрированных в России. Еврокомиссия вчера обновила свои рекомендации, при этом уделив основное внимание именно автомобилям.

В 2022 году Эстония уже прекращала пропуск россиян с туристическими визами из стран вне шенгенской зоны.

Латвийский МИД также поддержал рекомендации Еврокомиссии. Вице-министр иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене выразила согласие с рекомендациями, но добавила исключение для автомобилей, следующих в Калининградскую область.

В то же время Финляндия решила не следовать указаниям Еврокомиссии и не конфисковывать автомобили с российскими номерами на своей границе.