США строят в Грузии военную базу?

Министерство обороны Грузии выступило с опровержением распространенной оппозиционным телеканалом информации о том, что США предлагали Тбилиси начать переговоры о размещении американской военной базы в стране, говорится в заявлении Минобороны.

В нем сказано, что информация используется «отдельными СМИ и политически ангажированными лицами для проведения кампании дезинформации».

Накануне оппозиционный телеканал «Мтавари архи» сообщил, что ранее в ходе визита в Грузию министр обороны США Ллойд Остин предложил правящей партии «Грузинская мечта» провести переговоры по вопросу размещения военной базы. По данным телеканала, Остин получил от властей Грузии отказ, но этот факт был скрыт грузинскими властями.