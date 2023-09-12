Состоялась встреча со студентами UNEC, получившими поддержку со стороны McDonald’s Azərbaycan

Отметив важность в получении высшего образования, саморазвития и личностного роста, О.Богопольский сказал, что подобные встречи будут проводиться и в будущем. Он также подтвердил приверженность компании и в дальнейшем оказывать поддержку студентам в получении образования.

Рашад Гусейнзаде, студент Экономического университета по специальности «Маркетинг», отметил: «Благодаря возможностям, которые предоставила нам стипендия, мы смогли направить наши собственные финансы на самосовершенствование, развитие навыков владения иностранными языками. Это стало не только финансовой, но и своего рода моральной поддержкой. Надеюсь, что охват подобных проектов будет еще шире. Это однозначно будет способствовать развитию молодежи».

В свою очередь, другой стипендиат Ахмед Абдуллаев отметил, что в настоящее время продолжает обучение в Литве, в магистратуре Вильнюсского университета: «Подобные проекты поддержки в определенной степени помогают студентам завоевать уважение. Уверен, что участники данного проекта добьются больших успехов. Также хотелось бы отметить, что в ходе встречи у нас состоялся интересный разговор с представителями McDonald’s. Они внимательно выслушали наше мнение по различным темам, ответили на наши вопросы».