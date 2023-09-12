Состоялась встреча со студентами UNEC, получившими поддержку со стороны McDonald’s Azərbaycan
Состоялась встреча со студентами с ограниченными физическими возможностями, которым была оказана финансовая помощь в рамках сотрудничества Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) и компании McDonald’s Azərbaycan.
Во встрече принял участие генеральный директор компании McDonald’s Azərbaycan Оскар Богопольский. В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями со студентами.
Отметив важность в получении высшего образования, саморазвития и личностного роста, О.Богопольский сказал, что подобные встречи будут проводиться и в будущем. Он также подтвердил приверженность компании и в дальнейшем оказывать поддержку студентам в получении образования.
Рашад Гусейнзаде, студент Экономического университета по специальности «Маркетинг», отметил: «Благодаря возможностям, которые предоставила нам стипендия, мы смогли направить наши собственные финансы на самосовершенствование, развитие навыков владения иностранными языками. Это стало не только финансовой, но и своего рода моральной поддержкой. Надеюсь, что охват подобных проектов будет еще шире. Это однозначно будет способствовать развитию молодежи».
В свою очередь, другой стипендиат Ахмед Абдуллаев отметил, что в настоящее время продолжает обучение в Литве, в магистратуре Вильнюсского университета: «Подобные проекты поддержки в определенной степени помогают студентам завоевать уважение. Уверен, что участники данного проекта добьются больших успехов. Также хотелось бы отметить, что в ходе встречи у нас состоялся интересный разговор с представителями McDonald’s. Они внимательно выслушали наше мнение по различным темам, ответили на наши вопросы».
Назрин Аббаслы, выпускница 2023 года Азербайджанского государственного экономического университета по специальности «Финансы», сказала: «Очень рада, что стала одной из участниц этого проекта, реализованного в рамках сотрудничества нашего университета и компании McDonald’s. Благодаря этому проекту мне не нужно было оплачивать свое обучение, и таким образом, помимо занятий в университете, у меня появилась возможность уделять время саморазвитию. Я использовала эту возможность, больше работала над собой и увидела, насколько это помогло моей семье.
Могу с уверенностью сказать, что встреча с руководством компании McDonald’s также принесла нам огромную пользу. Подробные ответы, которые были даны на вопросы участников программы, свидетельствуют о том, что, каким бы сложным ни был сектор услуг, при соблюдении установленных стандартов он обязательно будет развиваться».
Отметим, что согласно меморандуму, подписанному ректором UNEC, профессором Адалятом Мурадовым и генеральным директором компании McDonald’s Azərbaycan Оскаром Богопольским в 2021 году, компания в рамках сотрудничества будет поддерживать развитие студентов по различным направлениям, реализовывать программы практик, оплачивать расходы на обучение, а также осуществлять спонсирование расходов на специфическую сертификацию и др.
В рамках реализации положений меморандума был запущен проект по оказанию финансовой помощи студентам с ограниченными физическими возможностями. В соответствии с определенными критериями из 15 кандидатов были отобраны 5 студентов UNEC, которым оказали финансовую помощь.
Компания McDonald’s Azərbaycan полностью оплатила расходы на их обучение и намерена продолжить оказывать финансовую поддержку студентам и в будущем.