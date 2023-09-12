Очередное пророссийское заявление Саркози

Бывший президент Франции Николя Саркози считает, что «вступление Украины в НАТО не будет способствовать миру» и станет «провокацией для России». Об этом экс-президент сообщил 13 сентября в интервью для телеканала BFMTV.

По мнению Саркози, Украина «должна оставаться нейтральной».

При этом экс-глава Франции считает, что «отказ Украины от конструктивного дипломатического диалога» грозит республике ее полным уничтожением.

«Для урегулирования конфликта есть два пути: либо уничтожение одной из конфликтующих сторон, и я здесь предупреждаю, что речь не идет о второй ядерной державе мира. Тогда планета может скатиться в тотальную войну. Либо дипломатический диалог», ― заявил бывший президент Франции.

Саркози, оглядываясь на свой опыт в кресле президента, выразил уверенность, что с российским лидером Владимиром Путиным возможно построить конструктивный диалог.

«Я, возможно, провел с ним [Путиным] более 80 бесед», ― сообщил Николя Саркози.