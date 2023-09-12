Пашинян заявил об ослаблении России

Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico.

Он отметил, что основной причиной этого является война в Украине. "В результате событий в Украине возможности России изменились", - сказал Пашинян.

Он также отметил, что стратегия Армении должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально уменьшить зависимость от других: "Модель, по которой у нас есть проблемы с нашими соседями, и мы должны приглашать других, чтобы защитить нас — неважно, кто эти другие — является очень уязвимой".

Глава правительства Армении также обвинил российских миротворцев, временно дислоцированных в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в невыполнении своих обязательств, однако отметил, что "если бы их не было в Карабахе, я не могу сказать, что ситуация сейчас была бы лучше".

В целом, премьер-министр Армении подтвердил свою поддержку переговорам по нормализации отношений с Азербайджаном при посредничестве США, ЕС и России.

"Если мы хотим иметь прочную, вечную государственность, прежде всего, мы должны предпринять очень серьезные шаги и приложить очень серьезные усилия для урегулирования отношений с нашими соседями", - сказал он.