Первый с 2021 года: посол Китая вручил верительные грамоты «Талибану»

Это первое назначение иностранного дипломата на должность посла в Афганистане с тех пор, как эта террористическая группировка захватила власть в стране.

Талибское правительство пока не признано ни одной из стран мира. Китай также не объявлял об этом, несмотря на назначение посла. В заявлении администрации «Талибана» говорится, что «Хасан Ахунд, премьер-министр Исламского эмирата Афганистан, принял верительные грамоты у господина Чжао Сина, нового посла КНР в Афганистане, во время соответствующей церемонии».

Другие страны и международные организации, такие как Пакистан и Евросоюз, направляли в дипломатические миссии в Кабуле своих представителей, однако те имели статус временного поверенного в делах. Это значит, что дипломат фактически руководит работой иностранного представительства, но не занимает должность посла. Некоторые послы, направленные в Афганистан до прихода «Талибана» к власти, остались в статусе временного поверенного в делах и после этого.