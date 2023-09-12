России удалось, несмотря на санкции, нарастить производство ракет, превысив довоенный уровень. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на официальных лиц США, Европы и Украины.

По словам источников издания, западные санкции замедлили производство ракет в России в первой половине 2022 года, однако к концу года ситуация кардинально изменилась. По данным NYT, Минобороны РФ и российские спецслужбы организовали контрабандные поставки ключевых компонентов ракет через такие страны, как Армения и Турция.

«Американские и европейские регулирующие органы пытаются совместными усилиями ограничить экспорт микросхем в Россию, однако им с трудом удается остановить поток, проходящий через страны, имеющие связи с Москвой», — говорится в статье издания.

Одна из причин, по которой России удалось нарастить производство, — высокие цены на энергоносители. По оценкам анонимного представителя одного из западных оборонных ведомств, до войны Россия могла производить в год 100 танков, сейчас — 200. Более того, сейчас РФ производит больше боеприпасов, чем Европа и США, утверждает NYT.