Эйнулла Фатуллаев 18:50

Пашинян оказался в сложнейшей, почти безвыходной политической ситуации. Маститые гроссмейстеры назвали бы этот двойной удар – «вилкой». По собственному признанию армянского премьер-министра, как и авторитетных представителей армянского политического истеблишмента, под угрозой оказалось не только искусственно взращенное сепаратистское образование, но и само государство Армения. Не столько один Пашинян, сколько все отцы-основатели армянского миацума в равной степени несут ответственность за полнейший крах избранной еще в незапамятную горбачевскую эру воинственно-агрессивной стратегии. Хотели построить «кавказский Израиль» под крылом доживающей свой век метрополии, а в реальности воплотили мечту великого Корнея Чуковского о банальной «фруктовой республике». Почти что Буркина-Фасо. Как из той сказки о «королях и капусте».

Допустив роковые ошибки в анализе и оценке ситуации вокруг своей страны, Пашинян и команда не сумели оценить геополитические риски, соотношение сил мировых полюсов в регионе, новый формат отношений региональных игроков. И за вилкой последовал цугцванг. Вся проблематичность для Еревана ситуации заключается в том, что любой ход в этой вероломной, страстной и судьбоносной игре ухудшает не только положение самого Пашиняна и правящей команды, но и ставит под угрозу саму перспективу существования самодостаточного армянского государства. Армения оказалась гораздо в худшем положении, чем Азербайджан на закате правления Эльчибея. Армения зашла в тот же тупик, в котором когда-то в эпоху «ельцинского безвременья» оказалась Грузия при Гамсахурдии. Повторяю рефреном: в положении не Грузии заката Саакашвили, а именно периода краха Гамсахурдии. Поскольку яркому и талантливому реформатору Саакашвили к моменту столкновения с мощным энергетическим путинским самодержавием удалось заложить основы привлекательного и эффективного правового государства с развитой рыночной экономикой западного толка. Пашинян же ничего не успел. Сошел с революционного корабля на милитаристский бал. Фатальная, почти гибельная ошибка плохо образованного, забитого дилетанта-популиста – не рассчитав силы добитого пагубным правлением Кочаряна и Саргсяна государства, и наконец, подмяв под себя загнивавшее саргсяновское государственное наследие, он ринулся почти вслепую в ожесточенную схватку с нефтеносным Азербайджаном, вооруженным до зубов самым современным оружием. Но это полбеды. Пашинян бросил вызов буквально говоря «альма-матер» армянской государственности – России. Не говоря об историческом противнике Турции. Положившись на эфемерный, размытый коллективный Запад. Ухватившись за последнюю соломинку – традиционную поддержку Ирана, он вместе с этим стал воздвигать в Ереване бастионы американизма. Полный хаос в голове Пашиняна перенесся во внешнюю политику Армении, которая погубила армянский народ.