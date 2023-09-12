Что не так с сервисами по доставке еды?

В частности, как отмечает Агентство по пищевой безопасности Азербайджана, при транспортировке продуктов питания транспортные средства и контейнеры должны быть чистыми и целыми, не иметь посторонних запахов, обеспечивать защиту пищевых продуктов от загрязнения. Несоблюдение стандартов перевозки может привести к тому, что они станут непригодными для использования. Проще говоря – опасными для здоровья.

В Азербайджане, как и во многих других странах мира, действуют сервисы доставки еды из ресторанов и продуктов питания. С одной стороны, они значительно облегчают нашу жизнь. С другой, при халатном отношении к регулирующим мерам и несоблюдении условий рыночной конкуренции могут ее сильно осложнить.

Кроме того, ряд требований касается и людей, которые перевозят пищевые продукты. Как выяснилось при общении с курьерами, при приеме на работу некоторые из сервисов даже не просят предоставить справку о здоровье. Это может стать более опасным для здоровья клиентов, чем несоблюдение санитарных норм, относящихся к транспортировочным боксам и контейнерам.

В связи со всем вышеперечисленным Агентство по пищевой безопасности регулярно проводит проверки сервисов и курьерских компаний, которые занимаются доставкой еды. И, к сожалению, время от времени эти проверки выявляют серьезные нарушения у некоторых компаний.

Например, некоторое время назад из-за недостатков, выявленных при доставке (транспортировке) продуктов питания, Агентство ограничило деятельность ООО «Вольт Азербайджан».

В частности в ведомстве отмечают, что нарушения, выявленные при проверке, распространяются на такие направления, как несоблюдение горячей и холодной цепей при доставке пищевых продуктов потребителям, температурного режима продуктов и правил товарного соседства, несоблюдение дезинфекционных работ в транспортных средствах, осуществляемых с несоответствующими требованиям термосумками, непрохождение лицами, участвующими в доставке пищевых продуктов, медицинского освидетельствования.

«Вольт», однако, заявил, что продолжает работу в обычном режиме. Агентство пока никак это не прокомментировало. И как разрешится эта ситуация – пока неясно. Станет ли компания соблюдать все требования и стандарты, предписанные законодательством?

Однако недобросовестную работу службы отметили и клиенты: на днях блогер Самира Алиева (гурман) в своем аккаунте в Instagram заявила, что продукт, доставленный этой компанией, непригоден для использования. По ее словам, она заказала два салата в разделе «Скидки» компании онлайн-доставки Wolt, но когда салат прибыл по адресу, он оказался испорченным.

Жалоба в службу поддержки компании не дала ровным счетом ничего. Блогер получила ответ, что сервис не несет ответственности за доставку из этого раздела.

Справедливости ради надо отметить, что в социальных сетях такие жалобы поступают и к другим компаниям. В прошлом году певица Ильхама Гасымова поделилась в соцсети аккаунтом, связанным с компанией Bolt Food. Она утверждала, что “компания Bolt Food обманывает людей. Якобы при продаже за наличные курьер не отдает компании деньги, которые она списывает в долг клиенту“.

В соцсетях таких историй немало. Самое неприятное, что сервисы не хотят ничего менять в своей работе, а жалобы клиентов просто игнорируют.

Деятельность иностранных компаний в нашей стране приносит очень много положительных моментов, но они должны соблюдать законы Азербайджана и принятые в стране санитарные нормы. И в первую очередь не должны травить граждан. Опять же, нужно увеличивать и конкуренцию на рынке. Только тогда наступит время клиента. Что позволит существующим на рынке компаниям улучшать свой сервис и становится более персонализированными, учитывающими разные потребности, финансовые возможности и даже интересы пользователей.