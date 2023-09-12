Жители Азербайджана стали меньше жениться и чаще разводиться

В Азербайджане увеличилось количество разводов, говорится в сообщении Госкомстата.

Согласно сообщению, районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции в январе-июле этого года были зарегистрированы 29 191 брак и 12 610 разводов.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель браков на 1000 жителей снизился с 6,1 до 4,9, показатель разводов увеличился с 1,5 до 2,1.