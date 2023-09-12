Армения получила от Азербайджана новые предложения по мирному соглашению, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в рамках «правительственного часа», передает Интерфакс.

«Мы отправили Азербайджану наши предложения по мирному соглашению уже в пятой редакции. И вчера мы получили от Азербайджана новые предложения», — утверждает армянский министр.

Мирзоян добавил, что процесс обсуждения ведется, но на личном уровне переговоров не было после июля. Глава армянского МИД с сожалением отметил, что остаются существенные вопросы, в которых позиции сторон «пока достаточно далеки друг от друга».