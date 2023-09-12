Еще одно свидетельство армянского минного террора: в Лачине подорвался экскаватор

В Лачине экскаватор подорвался на противотанковой мине.

Согласно сообщению главного инспектора Бардинской региональной группы пресс-службы МВД капитана полиции Аслана Гияслы, сегодня около 16:00 на территории села Газидере Лачинского района Азербайджана экскаватор, принадлежащий одной из компаний, проводящих ремонтно-восстановительные работы на берегу реки Хакари, подорвался на противотанковой мине.

Пострадавших в результате происшествия нет, технике причинен ущерб. Идет разбирательство.