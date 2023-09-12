В Киеве заявили, что ситуация на фронте обострилась. Россияне пошли на штурм

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила об обострении ситуации в Марьинке и Авдеевке Донецкой области, где россияне увеличили количество обстрелов и штурмов.

«Если говорить о востоке, у нас обострилась ситуация в Марьинке и Авдеевке. Россияне увеличили там количество обстрелов. Более того, они начали там штурмы», - цитирует Интерфакс-Украина Маляр.

По словам замминистра, россияне «фактически стерли с лица земли эти два населенных пункта». Сейчас же, по ее словам, российские военные начали еще и штурмовать позиции ВСУ, то есть не оставляют планов захватить города.

На Купянском и Лиманском направлениях фиксируется некоторое снижение активности россиян. В частности, количество боев там значительно уменьшилось, как отметила замминистра. В то же время она подчеркнула, что россияне собираются с новыми силами, и от планов выйти на Купянск и Донецкую, Луганскую области не отказались.

На Бахмутском направлении, по словам замминистра, Силы обороны «стабильно имеют успехи». Говоря о ситуации на юге Украины, Маляр сообщила, что там есть продвижение украинских Вооруженных сил.

«И по этим направлениям, где есть успехи, мы укрепляемся на рубежах. Но если говорить об освобожденных населенных пунктах, то россияне так просто не хотят сдаваться. В районе Работино, например, идут очень серьезные бои», - заявила замминистра обороны Украины.