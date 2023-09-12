Алиев и Пашинян могут встретиться в Испании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут встретиться в октябре в Гранаде (Испания). Об этом заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

«Я как-то сказал, что практически всегда есть предложения о встречах и переговорах. Есть и такие предварительные договоренности. После встречи с участием премьера в Брюсселе заявили, что планируется еще одна встреча с участием лидеров, также в октябре в Гранаде», — сказал Мирзоян.

В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду, 13 сентября, в рамках «правительственного часа» в парламенте, отвечая на вопрос о возможности встречи глав двух стран, заявил, что лидеры ряда иностранных государств выразили готовность организовать встречу его и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«В телефонных разговорах я выразил такую готовность, и посредники выразили готовность работать для организации такой встречи», - заявил премьер Армении.