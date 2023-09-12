За один день: Украина ударила по трем российским кораблям

Украинские военные заявили об успешном ударе по российскому катеру типа КС-701 «Тунец». Это произошло в северо-западной части Черного моря, отмечается в телеграм-канале ВМС Украины.

Киев не разглашает подробности события. Министерство обороны России также пока не комментирует информацию.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе 13 сентября пострадали российский большой десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону», которая, по данным Киева, использовалась для ударов ракетами «Калибр» по украинской территории. Специалисты из аналитического центра Oryx отмечают, что первые фотографии с места происшествия свидетельствуют о полном уничтожении корабля «Минск», а не повреждении. Всего по заводу было выпущено 10 ракет Storm Shadow, целей достигли три из них. По данным назначенного Россией губернатора Михаила Развожаева, более 20 человек пострадали при атаке.