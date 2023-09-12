К чему приводит сколиоз у детей?

Врач подчеркнул, что тяжелые формы деформации приводят к компрессии спинного мозга, что может вызвать проблемы при ходьбе. Проблемы, вызванные деформациями, можно предотвратить с помощью лечения и хирургического вмешательства. Деформации должны вылечиваться до 16 лет.

Превышение сколиотической и кифотической деформации позвоночника у детей 70 градусов может привести к серьезным проблемам во внутренних органах. Как сообщает haqqin.az, об этом сказал специалист Министерства здравоохранения, травматолог Кямиль Эйвазов в прямом эфире на странице ведомства в Instagram.

«Вес школьных портфелей детей не должен превышать 10 процентов веса их тела. При выборе портфеля необходимо учитывать возраст детей, и он должен быть легким», - сказал эксперт.

К.Эйвазов считает, что детям нельзя длительное время сидеть в одном и том же положении. Им рекомендуется делать перерыв каждые 35-40 минут. В то же рекомендуется детям заниматься спортом и активно проводить свободное время.

Врач отметил, что сколиоз не приговор. Однако получить положительный результат можно только при своевременном выявлении и лечении. Заподозрить сколиоз можно в случае асимметрии правой и левой сторон позвоночника. В этом случае необходимо обратиться к специалисту. Для решения проблемы необходима совместная работа родителей, ребенка и врача.

Сколиоз – генетическое заболевание. Родителям следует быть более осторожными при возникновении данной проблемы у родственников, посоветовал врач.

Говоря о мерах, предпринимаемых для предотвращения подобных проблем у детей, врач отметил, что важным условием является здоровое питание и активный образ жизни. Необходимо кормить детей продуктами, богатыми минералами, кальцием и белком, оградить их от вредной еды. При этом важно не ограничивать активность детей и обращать внимание на режим их сна.