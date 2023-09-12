При аварии погибли азербайджанские военнослужащие

В среду, 13 сентября, в результате крушения военного транспортного средства в горной местности со сложным рельефом погибли военнослужащие азербайджанской армии Талех Салех оглу Алиев, Эльгюн Эльшад оглу Гасанов и Нихад Камреддин оглу Намазов. Об этом сообщило Минобороны Азербайджана.

Руководство Министерства обороны выражает соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.