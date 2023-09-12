При аварии погибли азербайджанские военнослужащие
В среду, 13 сентября, в результате крушения военного транспортного средства в горной местности со сложным рельефом погибли военнослужащие азербайджанской армии Талех Салех оглу Алиев, Эльгюн Эльшад оглу Гасанов и Нихад Камреддин оглу Намазов. Об этом сообщило Минобороны Азербайджана.
Руководство Министерства обороны выражает соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.
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