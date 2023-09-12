Пашинян намекнул, что Путин хочет погубить суверенитет Армении

Армения признала территориальную целостность Азербайджана для защиты собственной территории из-за бездействия «союзников» во время обострения на границе в сентябре прошлого года. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«…Республика Армения была обязана 6 октября (в Праге по итогам встречи Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Евросовета Шарлем Мишелем) пойти на эти договоренности, чтобы зафиксировать собственный суверенитет и территориальную целостность. Те, кто говорит, что это неправильное решение, - утверждают, что Армения не должна быть суверенным государством», - сказал Пашинян.