Израиль атаковал объекты «Хезболлы» в Сирии: есть убитые и раненые

«Сегодня в 17:22 израильский противник совершил агрессию с помощью ракет с направления Средиземного моря, нанеся удары по некоторым позициям наших средств ПВО в Тартусе. В результате агрессии два военных погибли, еще шесть получили ранения, нанесен материальный ущерб», - говорится в официальном заявлении Минобороны Сирии, которое цитируют израильские СМИ.

Отмечается, что ранее российский сайт Sputnik Arabic передал со ссылкой на высокопоставленный источник в сирийских силовых структурах, что взрывы были слышны неподалеку от Тартуса, были задействованы сирийские ПВО. Ракеты были выпущены с самолетов над Средиземным морем.

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщала, что взрывы были слышны около Тартуса. Позже SOHR (после подтверждения Минобороны Сирии об ударе и жертвах) заявила, что убиты трое сирийских военнослужащих, восемь получили ранения, в том числе пять офицеров ПВО.

SOHR уточняет, что израильские ВВС атаковали склад оружия, принадлежавший «Хизбалле». Сирийские ПВО пытались противодействовать, и тогда был нанесен удар по базе ПВО в деревне Карто, расположенной примерно в 10 км от пораженного склада оружия.

Власти Израиля эту информацию не комментируют.