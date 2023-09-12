Министерство обороны Азербайджана заявляет о провокации, совершенной незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Согласно сообщению военного ведомства, 13 сентября, около 19:00 диверсионно-разведывательная группа незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, с целью проведения террористическо-провокационных операций пыталась проникнуть на территорию в направлении села Мярджимяк Кельбаджарского района, где расположены позиции азербайджанской армии.

Провокацию удалось предотвратить благодаря бдительности военнослужащих азербайджанской армии, несущих боевое дежурство. Разведывательно-диверсионная группа была вынуждена отступить, один ее член ранен, заявили в Минобороны Азербайджана.