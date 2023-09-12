США признали: старому миропорядку пришел конец

«То, что мы переживаем сейчас, - это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после холодной войны. Это конец его», - сказал американский дипломат.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о конце миропорядка, который сложился по результатам холодной войны . Такое мнение он высказал, выступая с лекцией в Университете Джонса Хопкинса.

По его словам, десятилетия относительной геополитической стабильности c радужными ожиданиями «крепнущих мира и безопасности, международного сотрудничества, экономической взаимосвязанности, политической либерализации и торжества прав человека» уступили место «активизировавшейся конкуренции с авторитарными и ревизионистскими державами».

«Это случилось не в одночасье. Что привело нас к этому моменту, будет предметом исследований и споров в предстоящие десятилетия», - считает Блинкен.

Действия России в Украине он назвал «самой острой и актуальной угрозой международному порядку».

Самый значительный долгосрочный вызов госсекретарь США видит в Китае, который, как он заявил, сочетает стремление переписать миропорядок с растущими возможностями это сделать.

«Пекин и Москва вместе работают над тем, чтобы мир стал безопаснее для автократий в рамках своего партнерства, не имеющего пределов», - сказал Блинкен.

Он отметил также растущее влияние новых игроков в международных отношениях: корпораций НКО, террористических организаций.

Договариваться о международном сотрудничестве становится все труднее не только из-за геополитической напряженности, но и ввиду циклопических масштабов глобальных проблем, среди которых климатический кризис, продовольственная безопасность, массовая миграция, считает Блинкен.