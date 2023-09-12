Напряженность между Румынией и Россией продолжается

МИД Румынии выражает протест и намерен вызвать главу дипмиссии РФ в связи с обнаружением на территории страны новых обломков российского беспилотника. Об этом говорится в сообщении румынского внешнеполитического ведомства.

«На фоне обнаружения 13 сентября 2023 года новых фрагментов беспилотника, подобного БПЛА, используемым российской армией, ...МИД возобновляет твердый протест против повторного нарушения воздушного пространства Румынии», указывается в документе.

«МИД информировал и консультируется с союзниками по НАТО о событиях на границе между Румынией и Украиной, в том числе о сегодняшнем инциденте, - отмечается в нем. - Также МИД срочно вызовет главу дипмиссии РФ».

Ранее Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в уезде Тулча на северо-востоке страны, близ населенных пунктов Нуфэрул и Виктория обнаружены новые фрагменты, которые могут быть обломками БПЛА. Это уже третья подобная находка в Румынии. О двух первых Минобороны сообщило на прошлой неделе - во вторник и в субботу. Проводится экспертиза с целью установления времени и обстоятельств, при которых обломки попали на территорию страны.